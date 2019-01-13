ميسي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا ويحرز هدفه الـ400 في الدوري الإسباني (فيديو)

ما زال ليونيل ميسي يحطم الأرقام القياسية مع برشلونة، حيث سجل هدفه الـ 400 مع النادي الكتالوني في الدوري الإسباني وذلك خلال مواجهة إيبار.

وجاء هدف ميسي خلال الشوط الثاني من مباراة برشلونة الحالية أمام ضيفه إيبار بعدما افتتح لويس سواريز التسجيل في الشوط الأول.

وجاء هدف ميسي البالغ من العمر 31 عامًا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54 قبل أن يضيف سواريز الهدف الثاني له، والثالث لفريقه بعدها بخمس دقائق.

ويعتبر ميسي الهداف التاريخي للمسابقة وسجل أهدافه على الشكل التالي : 328 بالرجل اليسرى و58 بالرجل اليمني و14 هدف بالرأس .

وكان إشبيلية ضحيته المفضلة في الدوري الإسباني حيث استقبلت شباكه 25 هدفا من النجم الأرجنتيني متبوعا بأتلتيكو مدريد الذي استقبل 23 هدفا وفالنسا 22 هدفا وأوساسونا 21 هدفا وإسبانيول برشلونة وديبورتيفو لاكورنيا 20 هدفا وليفانتي 19 هدف .

وسجل ميسي أهدافه 400 في 435 لقاء وكان أول هدف في 1 أيار / مايو 2005 في مرمى ألباسيتي .

ويبقى موسم 2011-2012 الأفضل للنجم الأرجنتيني حيث سجل 50 هدف في الليغا وهو رقم قياسي في موسم واحد .