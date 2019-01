مهاجم أتلتيك بلباو يتفوق على سرعة كريستيانو رونالدو وتييري هنري (فيديو)

تفوق المهاجم الإسباني إيناكي وليامز على كريستيانو رونالدو وتييري هنري وجورج ويا بعدما ركض مسافة نحو 55 مترًا قبل أن يحرز الهدف الثاني لأتلتيك بلباو في مرمى إشبيلية في الدوري الإسباني.

وتفوق وليامز على رونالدو وهنري وويّا وجميعهم يشتهرون بالسرعة الفائقة وتسجيل الأهداف عبر الهجمات المرتدة واستغلال مهاراتهم.

وافتتح وليامز التسجيل لأصحاب الأرض منتصف الشوط الأول لكن هدفه الثاني كان رائعًا حقًا حيث ضغط إشبيلية لإدراك التعادل لكن الدفاع استخلص الكرة ليتلقى المهاجم الأسمر تمريرة وسط ملعبه لينطلق بين اثنين من المدافعين بسرعة كبيرة ويراوغ الحارس قبل أن يضع الكرة في المرمى الخالي من حارسه.

وستؤثر هذه الخسارة على فرص إشبيلية في المنافسة على اللقب حيث ظل في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن برشلونة الذي يمكنه أن يوسع الفارق إلى 10 نقاط حال فوزه على ضيفه إيبار.

في المقابل تقدم أتلتيك بلباو إلى المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة من 19 مباراة.

Iñaki Williams’ 2nd goal vs Sevilla was so good pic.twitter.com/0w2uaUan2r

— Mohamed (@MoeSquare) ١٣ يناير ٢٠١٩