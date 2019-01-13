أهداف مباراة برشلونة وإيبار.. 3/0 للنادي الكتالوني (فيديو)

وضع لويس سواريز ناديه برشلونة في المقدمة بعدما سجل الهدف الأول في مباراته أمام إيبار في إطار مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

وبعد تبادل رائع للكرة بين لاعبي برشلونة وصلت الكرة إلى العائد فيليب كويتينو الذي مررها إلى سواريز ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 19.

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 53.

ووقع سواريز الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 59.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، في حين يملك إيبار 23 نقطة في المركز الحادي عشر.