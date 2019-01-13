القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إيبار اليوم في الدوري الإسباني

يواجه فريق برشلونة نظيره إيبار، مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ19من عمر الدوري الإسباني، في لقاء يسعى خلاله ميسي ورفاقه إلى مواصلة الانتصارات والابتعاد بصدارة الليغا منفردًا.

يتواجد فريق برشلونة في المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن فريق أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، في حين يتواجد إيبار في المركز الثالث عشر في الترتيب برصيد 22 نقطة.

وحقق برشلونة الفوز في جميع المواجهات الثمانية التي خاضها أمام إيبار في الدوري الإسباني، مسجلًا 28 هدفًا واهتزت شباكه بـ4 أهداف فقط، فيما يُعد ليونيل ميسي، وهو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في شباك إيبار في الدوري الإسباني حيث أحرز الأرجنتيني 12 هدفًا في 7 مشاركات له أمام الفريق الباسكي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وستقام المباراة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، والـ7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق حفيظ دراجي.