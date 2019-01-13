هل يرحل كوتينيو عن نادي برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية على أن البرازيلي الدولي، فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، قد يرحل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن كوتينيو سينظر في مستقبله حال استمرار وضعه الحالي مع الفريق الكتالوني، حيث لم يشارك أساسيًا في آخر 4 مباريات في الدوري الإسباني.

وانضم كوتينيو في يناير/كانون الثاني الماضي إلى برشلونة قادمًا من ليفربول الإنجليزي، لكن مستوى البرازيلي انخفض في المباريات الأخيرة ولم يعد لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي.

وقالت تقارير سابقة، إن برشلونة قد يفكر في بيع كوتينيو، لتمويل استعادة نيمار، من باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.

ويعد مانشستر يونايتد أحد أبرز الأندية المهتمة بضم كوتينيو، وقد أجرى النادي الإنجليزي مباحثات مع وكلاء أعمال البرازيلي، لبحث إمكانية ضمه الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو غير راضٍ عن الوضع الذي يعيشه في برشلونة في الوقت الراهن، لكنه لا يتطلع إلى التخلي عن حلمه بالنجاح مع البلوغرانا، مشددة على أنه لن يقبل الابتعاد عن التشكيلة الأساسية.