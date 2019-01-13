موعد مباراة برشلونة وإيبار اليوم في الدوري الإسباني

يواجه نادي برشلونة نظيره إيبار، مساء اليوم الأحد، بملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويبدو برشلونة مرشحًا لحصد النقاط الثلاث وتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يمتلك الفريق الكتالوني 40 نقطة متفوقًا بفارق خمس نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إيبار المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.

وتبدو الفرصة سانحة أمام برشلونة لتحقيق الفوز وقطع خطوة جديدة نحو حصد الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني بعدما حقق الفوز على إيبار في جميع المواجهات الثمانية التي جمعت بين الفريقين منذ موسم 2014 – 2015.

وكان برشلونة قد خسر الخميس الماضي أمام ليفانتي بنتيجة 1 – 2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب “سيوتات دي فالنسيا”، في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتعد هزيمة برشلونة أمام ليفانتي الأولى له في جميع المسابقات، منذ تلقيه الخسارة أمام ريال بيتيس بنتيجة 3 – 4، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني يوم 11 نوفمبر الماضي.

– ⚽ | مباراة اليوم : برشلونة × إيبار

•???? | قناة beIN Sports 3

•???? | حفيظ الدراجي

•???? | 8:30 بتوقيت مكة المكرمة

•???? | ملعب الكامب نو pic.twitter.com/3OcASpUEee — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) January 12, 2019

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الـ7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُبث على قناة “Bein Sports HD3″، بتعليق حفيظ دراجي.