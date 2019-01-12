رحيل منير الحدادي يضع نادي برشلونة في ورطة

وضع رحيل المهاجم منير الحدادي نحو إشبيلية، نادي برشلونة في ورطة لأن الفريق أصبح يمتلك قلب هجوم واحدًا هو الأوروغواياني لويس سواريز وأصبحت الإدارة مطالبة بالبحث في سوق الانتقالات الشتوية عن مهاجم بديل.

وتخلى برشلونة في بداية الموسم الحالي عن المهاجم الإسباني باكو ألكاسير لبروسيا دورتموند معارًا مع خيار شراء عقده، وهو ما فعّله الفريق الألماني في شهر نوفمبر الماضي، قبل أن يرحل المهاجم منير الحدادي لإشبيلية.

ومع تقدم لويس سواريز في العمر (32 عامًا)، فإن الفريق الإسباني مطالب بالبحث عن مهاجم بديل في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة “أس” أن المدرب إيرنيستو فالفيردي استغل لقاء ليفانتي في ذهب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا لتجريب الفرنسي عثمان ديمبلي كقلب هجوم، لكن من السابق لأوانه الحكم على النجم الفرنسي الشاب في المركز الجديد، في غياب التشكيل الأساسي للفريق وعلى رأسه القائد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية وصحيفة “أس”، فإن إدارة برشلونة تضع عدة احتمالات على رأسها مهاجم ريال مدريد السابق ولاعب تشيلسي ألفارو موراتا، والإيفواري نيكولاس بيبي مهاجم ليل الفرنسي، والبولندي كريستوف بياتيك مهاجم جنوة الإيطالي، والتشيكي باتريك ستشيك مهاجم روما الإيطالي، والدنماركي كاسبر دوليبيرغ مهاجم أياكس.