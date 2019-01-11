إشبيلية يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع منير الحدادي مهاجم برشلونة

أعلن إشبيلية عن توصله إلى اتفاق مع برشلونة من حيث المبدأ على ضم مهاجمه منير الحدادي لحين خضوع اللاعب الشاب للفحص الطبي، وتوقيع العقد.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ذي الأصول المغربية في نهاية الموسم الحالي، ويمكنه التفاوض مع أي نادٍ يريده دون موافقة برشلونة، أو الرحيل مجانًا في نهاية الموسم، لكن النادي الكتالوني قرَّر رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية للحصول على مقابل مادي.

وقال إشبيلية عبر موقعه على الإنترنت، إن اللاعب سيخضع للكشف الطبي قبل التوقيع، وسيتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب

وغاب “الحدادي” عن تشكيلة المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، ليقرر الرحيل من أجل خوض المزيد من المباريات.

ووُلد منير في إسبانيا لأب مغربي، ونشأ في أكاديمية برشلونة الشهيرة، ولعب للفريق الأول، وقضى فترة إعارة إلى ألافيس، كما قضى موسمًا على سبيل الإعارة إلى فالنسيا.

وخلال الموسم الحالي خاض الحدادي 11 مباراة سجل خلالها هدفين، وصنع واحدًا، لكنه لم يدخل خطط فالفيردي ليقرر النادي الكتالوني الاستفادة منه ماديًا.