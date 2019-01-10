نادي برشلونة يسقط بثنائية أمام ليفانتي بذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا (فيديو)

سقط نادي برشلونة حامل اللقب 2-1 أمام مستضيفه ليفانتي في ذهاب دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الخميس.

وفاجأ ليفانتي ضيفه بهدفين في أول 20 دقيقة واتيحت له العديد من الفرصة لزيادة الفارق لكن الحارس يسبر سيلسن أنقذ برشلونة في هزيمة كبيرة.

ومنح إيريك كاباكو التقدم لليفانتي بضربة رأس بعد أربع دقائق من البداية وضاعف بورخا مايورال الفارق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18.

وحصل البديل دينيس سواريز على ركلة جزاء بعد عمل رائع ونفذها البرازيلي كوتينيو بنجاح على يمين حارس ليفانتي.

ليفانتي 2 – 1 برشلونة : اهداف المباراة كاملة HD

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#برشلونه_ليفانتي pic.twitter.com/SbNg1Ucnnw — . (@m03544351) ١٠ يناير ٢٠١٩

ويحتاج برشلونة للفوز 1-صفر أو بأكثر من هدفين عندما يستضيف منافسه في مباراة الإياب الخميس المقبل من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية.

وفي ذهاب الدور ذاته عاد أشبيلية بفوز كبير 3-1 على مستضيفه أتليتيك بيلباو فيما اكتفى ريال بيتيس بالتعادل بدون أهداف على أرضه مع ريال سوسيداد.