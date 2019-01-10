أهداف مباراة برشلونة وليفانتي.. الفريق الكتالوني يتأخر بهدفين (فيديو)

تقدم كابوكا، لاعب نادي ليفانتي، بهدف في شباك برشلونة الإسباني، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بدور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا على ملعب “سيوتات دي فالنسيا”.

وارتقى كابوكا عاليًا في الدقيقة الثالثة وقابل عرضية زميله مسددًا برأسه في شباك الفريق الكتالوني.

وأضاف مايولان الهدف الثاني لليفانتي في الدقيقة 17 من انفراد بمرمى البارسا.

ليفانتي 2 – 0 برشلونة : هدف ليفانتي الثاني HD

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.#برشلونه_ليفانتي pic.twitter.com/KV5f0FFNRA — . (@m03544351) ١٠ يناير ٢٠١٩

يسعى فريق برشلونة لاستغلال صحوته بالدوري الإسباني والانفراد بالصدارة، من خلال الانتصار على ليفانتي وقطع شوط كبير نحو ربع نهائي كأس ملك إسبانيا قبل مباراة الإياب على ملعب “كامب نو”

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد برصيد 35 نقطة.