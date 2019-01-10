تقرير: رابيو يخون نادي برشلونة مع 4 أندية أوروبية

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية تفاصيل مثيرة في صفقة تعاقد نادي برشلونة مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن نادي برشلونة يطالب رابيو بحسم صفقة انتقاله إلى البلوغرانا، من خلال توقيع العقود مع النادي في أقرب وقت ممكن.

وينتهي عقد رابيو مع باريس سان جيرمان في منتصف 2019، وهو ما يعني أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أصبح حرًا في التوقيع لأي نادي آخر منذ مطلع يناير الجاري.

وقالت “سبورت” إن مسؤولي برشلونة علموا أن وكلاء رابيو عقدوا مباحثات مع 4 أندية أوروبية أخرى لبحث انتقال اللاعب إليها، رغم أن العملاق الكتالوني أنهى اتفاقه مع رابيو على الانضمام للفريق.

وتوترت العلاقات بين برشلونة وباريس سان جيرمان بسبب رابيو، حيث اتهم المدير الرياضي للفريق الباريسي، أنطونيو هنريك، البارسا، بعدم الاحترام في التعامل مع صفقة رابيو.

وردّ برشلونة في بيان رسمي على اتهامات باريس سان جيرمان، وقال إن النادي تواصل مع مسؤولي بطل فرنسا مرتين من أجل ضم رابيو، وأنه لا توجد أي اتفاقات نهائية تمت مع اللاعب قبل دخوله الفترة القانونية، التي تتيح له التعاقد مع أي نادٍ آخر قبل 6 أشهر على نهاية عقده.