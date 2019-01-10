ألتراس ريال مدريد يطالبون فلورنتينو بيريز بالرحيل.. والشرطة تطردهم

شهد لقاء ريال مدريد وليغانيس برسم ذهاب دور 16 من كأس ملك إسبانيا ظهور مجموعة مشجعي ريال مدريد المسماة ” ألتراس سور ” أو ” ألتراس الجنوب ” واستغلوا اللقاء لترديد شعارات تطالب برحيل الرئيس فلورنتينو بيريز.

وضمت المجموعة حوالي 250 مشجعًا وتدخل حوالي 20 من رجال الشرطة لمراقبتهم، لكن استمرارهم في ترديد الشعارات دفعهم لطردهم من الملعب.

وتعتبر المجموعة من المجموعات التي أحدثت شغبًا في السابق وكانت ممنوعة من دخول لقاءات ريال مدريد في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وفاجأت هتافات المجموعة مشجعي ريال مدريد لكونهم لم يكونوا يشجعون الفريق وهتفوا ضد رئيس الفريق فلورنتينو بيريز.

ومنذ منعهم من حضور لقاءات الفريق حاولت مجموعة من أعضاء ألتراس الجنوب حضور لقاءات ريال مدريد فرعي كرة القدم وكرة السلة كنوع من التحدي لقرار إدارة الفريق.

وفاز ريال مدريد 3-0 في اللقاء وقطع خطوة مهمة نحو دور ربع نهائي كأس الملك، ويجري لقاء الإياب الأربعاء القادم.