أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل على ملعب جيرونا بذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا (فيديو)

خرج أتلتيكو مدريد متعادلًا 1-1 على ملعب جيرونا في ذهاب دور الستة عشر بكأس ملك اسبانيا لكرة القدم اليوم الأربعاء في مباراة اتسمت بالتوازن بين طرفيها.

وهزّ المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الشباك في رابع مباراة على التوالي ليمنح أتلتيكو مدريد التقدم في الدقيقة التاسعة بتسديدة اصطدمت بالعارضة قبل أن ترتد من الحارس جوركا إيرايزوز لتسكن الشباك.

وظهر أتلتيكو بتشكيلة شبه مكتملة على ملعب مونتيليفي في ظل هبوب رياح بينما قرر جيرونا بدء المباراة بدون مجموعة من اللاعبين الأساسيين بالفريق الأول، لكن الفريق الكتالوني أدرك التعادل في الدقيقة 34 عندما مرت تسديدة أنطوني لوزانو بين يدي أنطونيو آدان حارس أتلتيكو.

وأظهر فريق المدرب دييغو سيميوني مزيدًا من التصميم على الفوز بالمباراة في الشوط الثاني ولاحت لكل من أنخيل كوريا ونيكولا كالينيتش وفيتولو عدة فرص لاستعادة التقدم لكنهم أهدروها.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين الأربعاء المقبل على ملعب واندا متروبوليتانو.