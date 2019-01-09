مباراة ريال مدريد وليغانيس.. إيسكو يثير الجدل مع مدربه سولاري بهذه الطريقة (صور)

فضّل الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد منح الفرصة للشاب الأوروغوياني فالفيردي في وسط ميدان الفريق خلال مواجهة ليغانيس في ذهاب دور 16 من كأس ملك إسبانيا وأبقى إيسكو في دكة البدلاء.
وانتقد بعض المغردين قرار المدرب الأرجنتيني ومنهم حساب لشخص يدعى ” أليخاندرو ” ودخل النجم الإسباني إيسكو وعمل إعجابًا للتدوينة وظهرت على صفحته.
لكن إيسكو عاد وسحب الإعجاب بعد فترة تجنبًا لمشاكل جديدة مع مدربه.
ولم يشارك إيسكو كأساسي برفقة سولاري سوى في لقاءين فقط من أصل 16 لقاء وهما لقاء الإياب في كأس ملك إسبانيا أمام مليلية ولقاء سيسكا موسكو في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا
وكان كلا اللقاءين دون أهمية لحسم ريال مدريد التأهل في لقاء الذهاب أمام مليلية بالفوز 4-0 وحسم صدارة المجموعة والتأهل لدور 16 قبل مواجهة الفريق الروسي.