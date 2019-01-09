تداول فيديو لإبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد يقول: أحب برشلونة (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب الشاب إبراهيم دياز المنضم حديثًا لصفوف ريال مدريد الإسباني، وهو صغير، وقال إنه يُفضل الذهاب لصفوف برشلونة.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية مقطع فيديو لإبراهيم دياز وهو صغير قال فيه: أمنيتي أن ألعب في برشلونة، ومثلي الأعلى هو ليونيل ميسي”.

وانضم إبراهيم دياز، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، إلى نادي ريال مدريد قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت 15 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.

واحتفظ نادي مانشستر سيتي ببند في عقده حيث اشترط الحصول على نسبة 40% من قيمة اللاعب في حالة قرر ريال مدريد في المستقبل بيع اللاعب إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.