القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليغانيس اليوم في كأس ملك إسبانيا

يواجه ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، نظيره ليغانيس على استاد “سانتياغو برنابيو”، في إطار ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وواصل الميرينغي نتائجه السيئة في الدوري وتلقى هزيمة جديدة في المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني، بهذه الخسارة تراجع الفريق للمركز الخامس في جدول الترتيب وتجمد رصيده عند النقطة 30، واستطاع الملكي أن يحقق الفوز 9 مباريات، وتعادل في ثلاث وتلقى ست هزائم.

واستطاع الريال التأهل إلى دور الـ16 بعد تفوقه على نظيره فريق مليليا في دور الـ32 بنتيجة 4-0 في الذهاب، ثم الفوز 6-1 في الإياب، في حين تخطى ليغانيس رايو فاليكانو بالتعادل 2-2 ذهابًا ثم الفوز 1-0 إيابًا .

فيما كانت آخر مباريات ليغانيس في الدوري ضد إسبانيول، صاحب المركز الثامن، وخسر المباراة بهدف دون رد، فبعد مرور 18 مباراة احتل الفريق المركز السادس عشر وحصد 24 نقطة، خلف بلد الوليد الذي يحتل المركز الخامس عشر، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في أربع مباريات، وتعادل في سبع، وخسر مثلها.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة عند الساعة 11:30 مساءً بتوقيت السعودية، و10:30 بتوقيت مصر، وتنقل عبر قناة “بي إن سبورت 3″، وسيعلق عليها يوسف سيف.