موعد مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس اليوم في كأس ملك إسبانيا

يواجه ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، نظيره ليغانيس في إطار ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، في لقاء يعتبر مهمًا للفريق الملكي بعد الخسارة أمام ريال سوسيداد، الأحد الماضي، والتي أضعفت حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الليغا.

ويعتبر كأس الملك حاليًا منافسة مهمة لريال مدريد، حيث يرغب في الذهاب تجاه لقبها وهو ما يدفع المدرب الأرجنتيني لعدم المجازفة كثيرًا في لقاء ليغانيس، عبر مداورة محدودة تفتح الباب لإشراك بعض اللاعبين وإراحة البعض.

وأكدت صحيفة “ماركا” أن الحارس كيلور نافاس سيعود لحماية مرمى ريال مدريد أمام ليغانيس، لكن هناك 3 لاعبين سيحاول المدرب الأرجنتيني مناقشة وضعيتهم.

مارسيلو

تلقى المدافع البرازيلي صافرات الاستهجان خلال لقاء ريال سوسيداد الأخير، وهو ما يدفع سولاري لمنح الفرصة للشاب ريغيلون للعب أساسيًا في مباراة اليوم التي ستقام على استاد “سانتياغو بيرنابيو” لحماية قائده الثاني الذي سيعود للتشكيل الأساسي خارج الملعب أمام ريال بيتيس.

ولن يلعب مارسيلو في البيرنابيو قبل 11 يومًا، وسيشارك غالبًا في لقاء إشبيلية في إطار مباريات الجولة الـ20 من الليغا.

إبراهيم دياز

شارك الوافد الجديد والقادم من مانشستر سيتي، إبراهيم دياز، في تدريبات الفريق قبل مواجهة ليغانيس، وحال كانت أوراقه جاهزة للمشاركة سيكون ضمن لائحة الفريق وقد يلعب من بداية اللقاء.

وترغب إدارة ريال مدريد في مشاركة اللاعب في أسرع وقت ممكن وسيكون متاحًا في لقاء، الأحد المقبل أمام ريال بيتيس لكون عدد كبير من لاعبي الهجوم في ريال مدريد سيغيبون للإصابة بالإضافة لغياب لوكاس فاسكيز بسبب الإيقاف.

إراحة كريم بنزيما

شارك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في 2200 دقيقة موزعة على 26 لقاء منذ بداية الموسم ويعتبر المهاجم الوحيد المتاح حاليًا في ريال مدريد بعد إصابة ماريانو دياز، ووجه سولاري الدعوة لهداف الفريق الثاني كريستو غونزاليس للمشاركة في اللقاء.

ويعتبر المهاجم الشاب من أبرز هدافي دوري الدرجة الثانية “ب” وسجل هدفًا أمام مليلية في كأس الملك وقد يكون حلًا خلال لقاء ليغانيس لإراحة بنزيما ولو لدقائق في اللقاء.

كما يمكن لسولاري الاستعانة بإبراهيم دياز إن كان متاحًا في مركز قلب الهجوم، حيث سبق أن شارك في جميع مراكز الهجوم والوسط الهجومي حين كان لاعبًا في الفئات الصغرى لمانشستر سيتي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع مباراة ريال مدريد وليغانيس عبر قناة bein sports hd3، ويعلق عليها يوسف سيف.