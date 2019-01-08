محكمة إيطالية تحجز على ممتلكات فيدال لاعب نادي برشلونة

تلقى أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة خطابًا يفيد بأن السلطات الإيطالية حجزت على أربعة منازل له في تورينو بعدما حكمت المحكمة عليه بالحجز عليهم نظير ديون تبلغ قيمتها نحو 20 ألف يورو.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلًا عن صحف إيطالية أن هذا الأمر بدأ في نهاية عام 2017 ، وهو الوقت الذي كانت فيه نجم تشيلي لا يزال لاعبًا في بايرن ميونخ الألماني.

وكان المبلغ المستحق في البداية 1745.76 يورو على اللاعب الذي دافع عن ألوان يوفنتوس بين عامي 2011 و2015 وارتفع المبلغ نظرًا للغرامات والتكاليف المترتبة على الحكم.

وفي 24 ديسمبر/كانون الثاني الماضي تم إرسال إنذار للاعب لدفع المبلغ قبل نهاية عام 2018 وإلا سيتم تفعيل عملية الحجز فورًا بحيث يتم بعدها بيع منازل فيدال في مزاد علني ما يعني خسارته هذه المنازل.

وبغض النظر عن مبلغ الدين تطالب السلطات فيدال بمبلغ إضافي قدره 12058.75 يورو كتكلفة لتسوية المصروفات المترتبة على تأخره في السداد.