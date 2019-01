نادي برشلونة يعلن رسميًا ضم كلير توديبو مدافع تولوز

كشف برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الفرنسي الشاب، جان كلير توديبو، لاعب تولوز.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: “الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، سينضم إلى برشلونة في الأول من يوليو/تموز المقبل”.

وأوضح النادي الكتالوني أن الصفقة ستكون مجانية، حيث ينتهي عقد الفرنسي صاحب الـ19 عامًا، مع تولوز بنهاية الموسم الحالي.

???? The complete lowdown on @jctodibo ????????

???? His background, his role models and much more…

???? https://t.co/aSdp2VQVsf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2019