ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد إبراهيم دياز بعد توقيعه رسميًا

قدم نادي ريال مدريد لاعبه الجديد إبرهيم دياز، القادم من مانشستر سيتي، يوم الإثنين، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

وأعلن ريال مدريد، مساء أمس الأحد، تعاقده رسميًا مع إبراهيم دياز قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى صيف 2025 المقبل.

وأصبح اللاعب الإسباني إبراهيم دياز صاحب الـ19 عامًا، أول صفقات الملكي في الميركاتو الشتوي الحالي.

لاعب منتخب شباب إسبانيا بدأ مسيرته في صفوف مالاغا، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2013.

دياز خاض إجمالًا 15 مباراة مع الفريق الأول لـ مانشستر سيتي، وسجل هدفين.

???? @Brahim underwent his medical at the @sanitas La Moraleja University Hospital!#WelcomeBrahim | #HalaMadrid pic.twitter.com/MBMfZkNWVj

— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) January 7, 2019