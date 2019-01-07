مغادرة غاريث بيل مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد قبل نهايتها تعرضه للانتقادات (صورة)

تعرض غاريث بيل، جناح ريال مدريد، للمزيد من الانتقادات عقب مغادرته ملعب “سانتياغو برنابيو” قبل الهدف الثاني لريال سوسيداد خلال خسارة النادي الملكي بهدفين نظيفين.

واستمرت معاناة بيل مع الإصابات بعد أن أكد النادي أن التقرير الطبي الخاص باللاعب الويلزي أظهر إصابته بشد عضلي في ربلة الساق، ليغيب عن اللعب لنحو شهر.

وحرمت الإصابة بيل من اللعب ضد ريال سوسيداد، وسيغيب أيضًا عن مواجهة ريال بيتيس في الدوري إضافة لمواجهتين ضد ليغانيس في دور 16 بكأس الملك هذا الشهر.

كما أصبح مهددًا بالغياب عن مباراة مهمة ضد إشبيلية، الذي يتفوق على الفريق المدريدي في الترتيب.

وتعرض بيل، المنضم من توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو (113.93 مليون دولار) في 2013، لانتقادات من وسائل إعلام إسبانية لندرة أهدافه، بعد أن سجل أربعة أهداف في 15 مباراة هذا الموسم، وعجز عن تعويض رحيل الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو بعد انتقاله ليوفنتوس.

كما زادت هذه الانتقادات عندما نشرت صحيفة AS الإسبانية صورة للدولي الويلزي وهو يغادر الملعب بسيارته في الدقيقة 78، والنتيجة تشير إلى خسارة ريال مدريد بهدف نظيف أي أنه لم يشاهد هدف روبن باردو في الدقيقة 83، ولم يستمر لنهاية المباراة.

وعانى بيل البالغ عمره 29 عامًا؛ للإصابة أكثر من 22 مرة منذ انضمامه للفريق قادمًا من توتنهام قبل ست سنوات.

واستمرت البداية الكارثية لريال مدريد في العام الجديد، عندما سقط على أرضه أمام ريال سوسيداد المتعثر، ليبتعد بطل أوروبا عن المربع الذهبي لليغا.

وكان بيل قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن النادي الملكي الصيف الماضي، فقد أكدت بعض من وسائل الإعلام أنباء رحيله وعودته مجددًا إلى الدوري الإنجليزي، إلا أن قرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي دفع إدارة ريال مدريد إلى الإبقاء على قائد منتخب ويلز حتى إشعار آخر.