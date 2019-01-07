راكيتيتش وبيكيه يدعمان استمرار فالفيردي مدربًا لنادي برشلونة

أعرب إيفان راكيتيتش، نجم نادي برشلونة، عن أمنيته في استمرار المدرب إرنستو فالفيردي في قيادة الفريق، خاصة إثر انتصار البلوغرانا الصعب، أمس الأحد، على خيتافي بنتيجة 2-1، في إطار الدوري الإسباني.

وقال راكيتيتش عقب اللقاء: “قدمنا شوطًا أول جيدًا، وبالنسبة لكونها أول مباراة في العام فلم تكن سيئة، عانينا في الشوط الثاني لكننا ظفرنا بالنقاط الثلاثة”.

وعن رأيه في استمرار فالفيردي من عدمه في الموسم المقبل، أوضح: “العلاقة بين المدرب والنادي أمر آخر، من الطبيعي أن يستمر مع الفريق، لكن الأهم الآن هو الاستمرار في الفوز بالمباريات”.

ودعم جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، زميله راكيتيتش، قائلًا: “إنه قرار يخصه وسيتم احترامه، أعتقد أن رأي اللاعبين سيكون رغبتنا في استمراره، إنه يقوم بعمل كبير، وكذلك قيادته الهادئة للفريق تعطينا النتائج”.

وعن المباراة، أشار بيكيه: “من الجيد دائمًا العودة من التوقف بانتصار لأننا لم نكن نحظى بذلك منذ سنوات، أنا سعيد بهذه النقاط الثلاث من ملعب صعب لا تفوز عليه كل الفرق، وخاصة بعد النتائج التي حققها منافسونا المباشرون، فهذا يعطيه مذاقًا أكثر أهمية”.

وبشأن إلغاء هدف مبكر لخيتافي مع عدم الاحتكام لحكم الفيديو المساعد، قال: “هناك جدل حول الفار حتى الآن، لكنه يعجبنا في إسبانيا”.

وانفرد برشلونة بصدارة الليغا برصيد 40 نقطة جمعها من 18 مباراة، ليضمن تتويجه كبطل للشتاء، بتفوقه بخمس نقاط عن أتلتيكو مدريد، أقرب ملاحقيه، وبعشر نقاط كاملة عن غريمه الآخر، ريال مدريد.