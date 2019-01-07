بعد هدفه في مباراة برشلونة وخيتافي.. ميسي يتصدر ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي

صعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصدارة ترتيب جائزة الحذاء الذهبي، المخصص لأفضل هداف في دوريات أوروبا، بعدما سجل الهدف الأول لبرشلونة خلال الفوز على خيتافي 2-1، مساء الأحد، في إطار الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ورفع ميسي رصيده إلى 16 هدفًا و32 نقطة، فيما تراجع المتصدر السابق البرازيلي ليليو لاعب نومي كالجو الإستوني للمركز الثاني وأنهى كل لقاءات الدوري في البطولة الإستونية.

وضمن اللاعبين الذين ما زالوا ينافسون في البطولات حاليًا يتواجد السنغالي مباي دياني، لاعب قاسم باشا التركي، الذي سجل 20 هدفًا ويحتل المركز الثالث بـ30 نقطة لكون الدوري التركي الممتاز يملك معامل 1،5، حسب تصنيف الحذاء الذهبي مقابل 2 للدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

الدوري الاسياني | أهداف مباراة : خيتافي 1 × 2 برشلونة الاهداف HD تعليق رؤوف خليف Via : @if24hd_ pic.twitter.com/IrzP5HzvyF — فهد اءءءءءء (@Nic4044) January 7, 2019

ويحتل الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والغابوني بيير أوباميانغ، نجم آرسنال، المركز السادس بـ14 هدفًا و28 نقطة.

فيما يتواجد عدة نجوم في نفس المركز، وهم: المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والبولندي كريستوف بيانتك، لاعب جنوى، والفرنسي كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، في المركز الـ14 برصيد 13 هدفًا و26 نقطة.

ولعب الدوري الإسباني 18 جولة مقابل 21 جولة للدوري الإنجليزي الممتاز و19 جولة للدوري الإيطالي، و19 في الدوري الفرنسي لكن باريس سان جيرمان لعب 17 جولة فقط، فيما لعب الدوري الألماني 17 جولة.