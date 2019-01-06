مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد.. لوكاس فاسكيز يمزّق قميصه بعد الطرد (فيديو)

خسر ريال مدريد 2-0 أمام ريال سوسيداد على ملعبه سانتياغو بيرنابيو برسم الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى في لقاء شهد طرد الجناح لوكس فاسكيز في الدقيقة 61 بعد حصوله على الإنذار الثاني خلال اللقاء.

وأثناء مغادرته الملعب قام الجناح الإسباني بتمزيق قميصه معبرًا عن غضبه من قرار الحَكم بطرده، حيث ترك فريقه خاسرًا 1-0 وبنقص عددي.

ويعد هذا الطرد الأول في مسيرة لوكاس فاسكيز في الليغا برفقة الفريق الأول لريال مدريد، علمًا بأنه طُرد حين كان يلعب للفريق الثاني موسم 2011-2012 بع حصوله أيضًا على إنذارين أمام أتلتيك بلباو “ب “.

وشهد اللقاء احتجاجًا كبيرًا من قِبل لاعبي ريال مدريد على الحكم بدعوى عدم الإعلان عن ضربتي جزاء واحدة خلال الشوط الأول لصالح سيرجيو راموس، والثانية خلال الشوط الثاني لفائدة فينسيوس جونيور.