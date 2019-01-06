ريال سوسيداد يقهر ريال مدريد على ملعبه في الدوري الإسباني (فيديو)

ألحق ريال سوسيداد الخسارة الرابعة بمنافسه ريال مدريد، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال سوسيداد 1/0، سجله ويليان خوسي دي سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة، بعد خطأ من كاسيميرو على ميكيل مورينو.

وفشل ريال مدريد بتعديل النتيجة، كما أن ريال سوسيداد سجل الهدف الثاني في الدقيقة 83، بضربة رأس من روبن باردو، مستغلًا كرة من ويليان خوسي دي سيلفا.

وفشل ريال مدريد بتحقيق الفوز للمرة الثانية، بعد أن تعادل 2/2 مع فياريال في الجولة الماضية.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 30 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس، بفارق 7 نقاط عن برشلونة الذي يلاقي خيتافي اليوم، في حين رفع الفوز رصيد ريال سوسيداد إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر.

وهذا أول فوز لريال سوسيداد على ريال مدريد في الدوري الإسباني، منذ فوزه على ملعبه (أنويتا) بنتيجة 4/2 في أغسطس 2014، والأول على ملعب سانتياغو برنابيو منذ فوزه 1/0 في يناير 2005.