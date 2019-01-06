هدف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد.. الملكي يتأخر (فيديو)

تقدم ويليان لاعب ريال سوسيداد بهدف في شباك نادي ريال مدريد خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح سوسيداد في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 16 تصدى لها ويليان وأودعها داخل الشباك.

وتعادل الملكي المباراة الماضية أمام فياريال بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس على ملعب لا سيراميكا، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، فبعد مرور 17 جولة، استطاع الملكي أن يحقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في ثلاث وتلقى خمس هزائم.

وقد كانت آخر مباريات ريال سوسيداد في الدوري الإٍسباني ضد ألافيس صاحب المركز الخامس في الليغا، وخسروا هذه المباراة بهدف دون رد، وبهذه الخسارة ظل الفريق في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع ليغانيس صاحب المركز السادس عشر، واستطاع الفريق تحقيق الانتصار في 5 مباريات، وتعادل في أربع، وخسر 8 مباريات.