القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني

يصطدم نادي ريال مدريد، بنظيره ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد، في مباراة قامت على ملعب “سانتياغو برنابيو”، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وتعادل الملكي المباراة الماضية أمام فياريال بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس على ملعب لا سيراميكا، وذلك في إطارمنافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، فبعد مرور 17 جولة، استطاع الملكي أن يحقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في ثلاث وتلقى خمس هزائم.

وقد كانت آخر مباريات ريال سوسيداد في الدوري الإٍسباني ضد ألافيس صاحب المركز الخامس في الليغا، وخسروا هذه المباراة بهدف دون رد، وبهذه الخسارة ظل الفريق في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع ليغانيس صاحب المركز السادس عشر، واستطاع الفريق تحقيق الانتصار في 5 مباريات، وتعادل في أربع، وخسر 8 مباريات.

الموعد والقناة الناقلة

تُقام مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة BEIN SPORTS HD3، بصوت المعلق عصام الشوالي.