موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني

يواجه ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، في سانتياغو بيرنابيو فريق ريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، وسط أزمات هجومية يعاني منها المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي يجد نفسه أمام غياب 3 مهاجمين بسبب الإصابة.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة متقدمًا على صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد برصيد 34 نقطة، وخلفهما إشبيلية 32 نقطة وريال مدريد 30 نقطة.. أما ريال سوسيداد يقع في المركز 15 برصيد 19 نقطة.

واستغربت صحيفة “ماركا” المقربة من ريال مدريد عدم دعوة هداف الفريق الثاني كريستو غوانزليس والذي سجل هدفًا في لقاء كأس الملك أمام مليلية، رغم كون الفريق لا يضم في قائمته الحالية سوى مهاجمين، هما الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فينسيوس جونيور.

ويغيب عن ريال مدريد 3 مهاجمين، وهم: ماريانو دياز وماركو أسينسيو وغاريث بيل بسبب الإصابة، وهو ما يفرض على سولاري تغيير خططه في اللقاء والاعتماد على 4 لاعبين في وسط الميدان.

فرصة إيسكو

ويعتبر غياب ماركو أسينسيو وغاريث بيل فرصة أمام النجم الإسباني إيسكو لإقناع مدربه في اللقاء اليوم، ضد ريال سوسيداد واللقاءات التي سيغيب عنها الثنائي في المستقبل.

ولم يشارك إيسكو رفقة سولاري سوى في 359 دقيقة من خلال 9 لقاءات لعب منها لقاءين كأساسي، وسبعة كبديل، وغاب عن 5 لقاءات، ويحتل المركز الـ16 في قائمة اللاعبين الذين استعملهم المدرب الأرجنتيني ويملك فرصة لزيادة دقائق اللعب.

وسبق لإيسكو أن عاش فترة مماثلة حين كان الفرنسي زين الدين زيدان مدربًا للفريق، لكنه فرض نفسه في الموسم الثاني على المدرب الفرنسي، حين تألق رفقة الخطة “ب” التي نهجها الفريق في موسم ثنائية الليغا ودوري الأبطال.

وسيغيب غاريث بيل لفترة قد تصل لشهر، وهي فرصة أمام النجم الإسباني؛ لاستعادة مستواه من خلال اللقاءات المقبلة، حيث يبقى الحل الأول لتعويض المصابين.

مسؤولية أكبر لبنزيما، وفرص أكثر لفينسيوس جونيور

يعتبر المهاجم الفرنسي حاليًا هو الهداف الأول للفريق بـ12 هدفًا، 7 منها في الليغا محققًا خطوة للأمام حيث سجل الموسم الماضي 5 أهداف فقط.

وغابت انتقادات الجماهير للمهاجم الفرنسي هذا الموسم في ظل تألقه وعودته للتسجيل، حيث يعتبر المهاجم الوحيد الذي حافظ على المستوى نفسه، منذ بداية الموسم.

ويعطي غياب المهاجمين بسبب الإصابة مسؤولية أكبر للمهاجم الفرنسي المطالب بالتسجيل ومساعدة زملائه في اللقاءات القادمة لتحقيق الفوز.

كما يشكل غياب عدة لاعبين فرصة للمهاجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور الذي شارك في 341 دقيقة مع سولاري ويحتل المركز الـ18 في قائمة اللاعبين الذين أشركهم المدرب الأرجنتيني.

وبإمكان النجم البرازيلي الشاب الحصول على فرص أكبر في اللقاءات المقبلة، أمام ريال سوسيداد وليغانيس ذهابًا وإيابًا في كأس الملك.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وستلعب مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر قناة بي إن سبورت 3 HD، بتعليق عصام الشوالي.