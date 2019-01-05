فالفيردي يحسم موقفه مع نادي برشلونة بنهاية الموسم

فالفيردي يحسم موقفه مع نادي برشلونة بنهاية الموسم

المصدر: فريق التحرير

أعلن أرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، اليوم السبت، أنه سيحسم موقفه النهائي في الاستمرار في منصبه من عدمه مع الفريق، بنهاية الموسم الحالي.

وفي مؤتمر صحفي، قال فالفيردي: “لدي عقد مع الفريق لمدة سنتين، وفي نهاية الموسم يجب أن نقرر إمكانية المتابعة أو لا”.

وأضاف: “سأحاول تقرير ذلك بشكل أكبر، فدائمًا العلاقة كانت ممتازة مع الإدارة”.

وأشار فالفيردي: “الفريق منفتح دائمًا على التحسن، سنرى إمكانية قدوم لاعبين جدد إلى الفريق، لكن حاليًا نحن سعداء بما نملكه من لاعبين”.

وأتم: “مازلت مصرًا على ترشيح ريال مدريد للفوز بالبطولة، الفوارق تبدو كبيرة من الخارج، لكن في الحقيقة هي فوارق بسيطة فقط، نحن نراه منافسًا لنا”.

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