رابيو ينتقل إلى برشلونة نهاية الموسم مقابل 10 ملايين يورو

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان سينتقل إلى برشلونة في يونيو/حزيران المقبل مقابل عشرة ملايين يورو في الموسم، وأخرى عند التوقيع.

وهذا ينفي ما تردد عن اقتراب لاعب الوسط الفرنسي من الانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث رفض ناديه الباريسي التفريط فيه حاليًا ليتم تأجيل الصفقة ليرحل في نهاية الموسم مجانًا.

وقال موقعا “باريس يونايتد” و”سيور سبورت:”اللاعب سيحصل على عشرة ملايين في الموسم، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى عند التوقيع.

ووصلت “فيرونيك رابيو” والدة ووكيل أعمال اللاعب إلى برشلونة للتفاوض مع إدارة النادي، خاصة أنه يحق له التفاوض مع أي نادٍ يريده منذ بداية الشهر الحالي بعد رفضه تجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وقد حاول النادي الفرنسي تجديد عقد لاعبه، واستخدم كافة أساليب الضغط عليه، لكنه تماسك من أجل تفويت الفرصة وبقاء الحال على ما هو عليه حتى بداية يناير/كانون الثاني الحالي.

ونفى برشلونة توصله لأي اتفاق مع اللاعب قبل يناير/كانون الثاني الحالي ما يعني عدم تجاوزه لقواعد الاتحاد الدولي (الفيفا) التي تمنع التفاوض مع لاعب مرتبط بعقد سارٍ مع نادٍ آخر، لكن يمكنه القيام بذلك حاليًا.