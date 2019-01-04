نجم ريال مدريد السابق ينتقد غاريث بيل.. لا يستحق أن يكون قائدًا بعد كريستيانو رونالدو

انتقد بريدراغ مياتوفيتش مهاجم ريال مدريد السابق غاريث بيل لافتقاده القدرات القيادية، وكذلك المدرب سانتياجو سولاري بعد تراجع آمال الفريق في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، عقب التعادل 2/2 على ملعب فياريال أمس الخميس.

واسُتبدل بيل، أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد، بين الشوطين عقب كدمة تعرض لها حينما كان فريقه متقدمًا 2/1 قبل أن يستبدل سولاري أيضًا لوكا مودريتش الذي كان مريضًا بالأنفلونزا قبل المباراة.

وأحرز لاعب الوسط المخضرم سانتي كازورلا هدفه الثاني في المباراة ليدرك التعادل لفياريال بضربة رأس قبل 8 دقائق على النهاية ليترك ريال مدريد في المركز الرابع في الترتيب متأخرًا بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وقال مياتوفيتش لمحطة “كادينا سير” الإذاعية الإسبانية: “ما يحدث مع بيل عار حقيقي، يعجبني كثيرًا كلاعب لكنه لا يبدو قائدًا للفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو، تكرار إصاباته أمر مثير للقلق”.

وتعرّض بيل، الذي سجل 4 أهداف فقط في الدوري هذا الموسم، للإصابة أكثر من 20 مرة منذ انضمامه للفريق مقابل 105 ملايين يورو من توتنهام هوتسبير في 2013.

ورغم عدم معاناته من إصابات خطيرة هذا الموسم إلا أنه استبدل 15 مرة في كافة المسابقات ما يثير المخاوف بشأن قدرته على خوض 90 دقيقة كاملة.

وانتقد مياتوفيتش، الذي سجل هدف الفوز لريال مدريد في مرمى يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 1998، أيضًا سولاري بشأن استبداله لمودريتش قائلًا إنه لا يستمتع بمشاهدة مباريات فريقه السابق هذا الموسم.

وقال: “لو بدأ لاعب المباراة وشعر بأنه على ما يرام ولم يطلب الاستبدال فلا أفهم لماذا يتم استبداله. لقد ارتكب (سولاري) خطأ كبيرًا بتغيير مودريتش”.

“أعاني خلال مشاهدة مباريات ريال مدريد هذا الموسم، قدّم الفريق أداءً جيدًا في الشوط الأول (أمام فياريال) ثم عندما اعتقدنا أنهم سيواصلون ذلك قدّموا أداءً كارثيًا في الثاني”.

“تراجع الفريق خطوة للخلف في الدوري هذا الموسم، لا أعتقد أنها مشكلة نهج أو توجه، عندما يلعبون لا يجعلوني أشعر بالتفاؤل”.