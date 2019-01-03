ريال مدريد يواصل الترنح في الدوري الإسباني بالسقوط في فخ التعادل أمام فياريال (فيديو)

أهدر ريال مدريد فرصة ثمينة للاقتراب خطوة من صراع المنافسة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه فياريال الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر للمسابقة.

واتسمت بداية المباراة بالإثارة، حيث افتتح سانتي كازورلا التسجيل مبكرا لفياريال في الدقيقة الرابعة، لكن فرحة أصحاب الأرض بهدف التقدم لم تدم طويلا بعدما تعادل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمه للريال في الدقيقة السابعة.

واستغل الريال حالة الارتباك التي عانى منها فياريال بعد هدف التعادل، ليضيف الفرنسي رافاييل فاران الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 20.

وواصل كازورلا تألقه، بعدما عاد لهز الشباك مرة أخرى، مسجلاً هدف التعادل القاتل لفياريال في الدقيقة 82، ليوقف انتصارات الريال التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، ويفسد احتفالاته بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في مستهل مبارياته عام 2019.

وظل الريال في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف الصدارة، التي يتربع عليها غريمه التقليدي برشلونة، فيما رفع فياريال رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).