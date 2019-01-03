إشبيلية يطلب التعاقد مع موراتا وتشيلسي يرفض لهذا السبب

أبدى إشبيلية رغبته في التعاقد مع ألفارو موراتا، الذي يسعى للرحيل عن تشيلسي عقب فترة محبطة قضاها في النادي اللندني، لكن تشيلسي يرفض رحيل مهاجمه قبل التعاقد مع غونزالو هيغواين من ميلان.

ويبحث الفريق الإسباني عن التعاقد مع مهاجم جديد، بعد رحيل مهاجمه لويس موريل إلى فيورنتينا الإيطالي، ويرون أن موراتا اللاعب المناسب.

ويستمتع موراتا (26 عامًا) بالحياة في لندن، لكنه وجد صعوبة في التعايش مع فكرة أنه المهاجم الأساسي والوحيد في تشيلسي، منذ انتقاله للنادي قادمًا من ريال مدريد مقابل 65 مليون جنيه إسترليني في صيف 2017.

ولم يسجل مهاجم يوفنتوس السابق سوى هدف واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويحاول الإيطالي ماوريتسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، الحفاظ على ثقته في موراتا، لكنه مهتم بضم لاعبه السابق في نابولي هيغواين.

لكن صحيفة “صن” البريطانية قالت في تقرير حصري: إن موراتا يفضل العودة لإسبانيا، لكن تشيلسي لن يسمح له بالرحيل قبل التعاقد مع هيغواين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفي رده على سؤال بشأن مشكلة هز الشباك وكيفية حلها عقب التعادل مع ساوثامبتون، يوم الأربعاء، قال ساري: “النادي يعرف جيدًا رأيي. أعتقد أننا بحاجة إلى شيء مختلف.

“أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة للغاية على مساحة 80 مترًا من الملعب، لكن واجهتنا مشكلة في آخر 20 مترًا الخاصة بمرمى المنافس. يجب علينا حل مشكلتنا في الثلث الأخير”.