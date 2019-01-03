أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال..2 /2 (فيديو)

تقدم سانتي كازورلا، لاعب نادي فياريال الإسباني، بهدف في شباك ريال مدريد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني على ملعب لاسيراميكا.

ونجح كازورلا في التقدم لفريقه بعد مرور 3 دقائق فقط، بعد أن قابل بينية زميله بتسديدة قوية في شباك الفريق الملكي.

ونجح الفرنسي كريم بنزيما في إدراك هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة السابعة من رأسية قوية.

وتقدم فاران للملكي في الدقيقة 20 من الشوط الأول من رأسية أيضًا.

وعاد كازورلا إلى هوايته وأحرز هدف فريقه الثاني برأسية قوية في الدقيقة 82.

وهذه أول مباراة لريال مدريد منذ تتويجه بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه 4/1 على العين الإماراتي في المباراة النهائية.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 29 نقطة، مقابل 15 نقطة لفياريال في المركز الثامن عشر، برصيد 15 نقطة.