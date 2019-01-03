أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال..2 /2 (فيديو)

تقدم سانتي كازورلا، لاعب نادي فياريال الإسباني، بهدف في شباك ريال مدريد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني على ملعب لاسيراميكا.
ونجح كازورلا في التقدم لفريقه بعد مرور 3 دقائق فقط، بعد أن قابل بينية زميله بتسديدة قوية في شباك الفريق الملكي.
https://t.co/Xo9CH8lOD3#VillarrealRealMadrid
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قووووووول اول للغواصات كازوووورلا حطهها حط pic.twitter.com/z5gB60BQ7P
— @FasterGoal (@FasterGoal16) ٣ يناير ٢٠١٩
ونجح الفرنسي كريم بنزيما في إدراك هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة السابعة من رأسية قوية.
https://t.co/Xo9CH8lOD3#VillarrealRealMadrid
تابع لــ @G_Viiicks
قووووووووووول التعاادل بنززيما أسيست راائع من فاسكيز pic.twitter.com/GaSuhLr7qn
— @FasterGoal (@FasterGoal16) ٣ يناير ٢٠١٩
وتقدم فاران للملكي في الدقيقة 20 من الشوط الأول من رأسية أيضًا.
https://t.co/Xo9CH8lOD3#VillarrealRealMadrid
تابع لــ @G_Viiicks
قووووووول الثاااني مدريد راسية فاران pic.twitter.com/iNoxzKZdcs
— @FasterGoal (@FasterGoal16) ٣ يناير ٢٠١٩
وعاد كازورلا إلى هوايته وأحرز هدف فريقه الثاني برأسية قوية في الدقيقة 82.
https://t.co/Xo9CH8lOD3#VillarrealRealMadrid
تابع لــ @G_Viiicks
التعاااادل فياريااال كازورلا pic.twitter.com/1EbvcsbsYY
— @FasterGoal (@FasterGoal16) ٣ يناير ٢٠١٩
وهذه أول مباراة لريال مدريد منذ تتويجه بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه 4/1 على العين الإماراتي في المباراة النهائية.
ويحتل ريال مدريد المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 29 نقطة، مقابل 15 نقطة لفياريال في المركز الثامن عشر، برصيد 15 نقطة.