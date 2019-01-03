تعرف على أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي في نادي برشلونة

أثارت تصريحات إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة الإسباني، الجدل حول استمراره في تدريب نادي برشلونة الموسم المقبل، كما فتحت باب التكهنات حول الخليفة المحتمل لفالفيردي الموسم المقبل.

وكان فالفيردي، قد أشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه لا يضمن البقاء في برشلونة بعد نهاية الموسم الجاري.

وتُوّج فالفيردي ببطولتي الدوري الإسباني وكأس الملك الموسم الماضي، إلا أنه فشل في استعادة لقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن خرج برشلونة من دور الـ 8 أمام روما الإيطالي، حيث فاز برشلونة على ملعبه كامب نو 4/1، وخسر في الأولمبيكو 0/3.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، في تقرير نشرته، الخميس، إن هناك العديد من المدربين المرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة.

ووضعت الصحيفة الهولندي رونالد كومان، نجم برشلونة الأسبق، والمدرب الحالي للمنتخب الهولندي، والسابق لنادي إيفرتون الإنجليزي، على رأس قائمة المرشحين لتدريب البلوغرانا الموسم المقبل.

ولم يكن كومان هو الهولندي الوحيد الذي رشحته ماركا لتدريب برشلونة، حيث ضمت القائمة أيضًا كل من فرانك دي بور، المدرب السابق لإنتر ميلان الإيطالي وكريستال بالاس الإنجليزي، وجوردي كرويف مدرب نادي شونجكينج ليفان الصيني.

وجاء روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، كأحد المرشحين لتدريب برشلونة، بالإضافة إلى الفرنسي آرسين فينغر، مدرب آرسنال الإنجليزي السابق، ومواطنه لوران بلان، المدرب السابق لباريس سان جيرمان وبوردو الفرنسيين، إضافة إلى تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة السابق، ولاعب السد القطري الحالي، وأخيرًا الفرنسي تييري هنري، مدرب موناكو الفرنسي حاليًا.