باريس سان جيرمان يحرج نادي برشلونة بعرض لا يرفض لثنائي أياكس

يأمل ريال مدريد في أن يواجه أياكس أمستردام الهولندي دون أفضل لاعبيه في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، حيث يتصارع باريس سان جيرمان مع برشلونة على ضم النجمين فرينكي دي يونغ وماتياس دي ليخت.

وأشارت تقارير صحفية عديدة إلى أن اللاعبيْن اقتربا من الرحيل عن أياكس، في ظل رغبة العديد من الأندية الأوروبية بضمهما، على الأخص برشلونة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن النادي الفرنسي اتبع نهجًا جديدًا خلال الساعات الماضية لإبعاد اللاعبين عن النادي الكتالوني.

إذ قدّم النادي المملوك لجهات قطرية عرضًا لا يمكن لأي نادٍ أوروبي آخر منافسته، بما في ذلك برشلونة، حيث أصبح دي يونغ أحد أكثر اللاعبين الشبان طلبًا في أوروبا، ومثلما ذكرت “ماركا” مؤخرًا أن باريس سان جيرمان مستعد لعرض 80 مليون يورو للحصول على اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.

وأكد بطل فرنسا أن العرض الفعلي 70 مليون يورو، لكنه زاد إلى 80 ليتضمن دي ليخت البالغ من العمر 19 عامًا إلى باريس أيضًا.

وعلم النادي الكتالوني بقيمة عرض باريس سان جيرمان ويفكر في الخطوة المقبلة، لكنه لا يستطيع المنافسة مع هذا العرض ماليًا، ويأمل أن يوافق دي يونغ على الانتقال لإسبانيا بدلًا من قبول عرض مالي أكبر من باريس سان جيرمان