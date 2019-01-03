صحيفة: كيلور نافاس مدد عقده مع ريال مدريد

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد مدد عقده مؤخرًا مع الفريق حتى صيف 2021، مع زيادة راتبه من 3،5 مليون يورو إلى 5 ملايين يورو سنويًا.

وبحسب الصحيفة، ورغم الوضعية الصعبة للحارس الدولي الكوستاريكي في الفريق، لكنه لا يرغب في الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ لأن عائلته سعيدة في مدريد.

ويبلغ الحارس الكوستاريكي من العمر 32 عامًا، وفقد مكانه الرسمي لفائدة البلجيكي تيبو كورتوا، كما تخلى المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري عن سياسة التناوب التي وضعها سلفه جولين لوبتيغي المقال، واكتفى بإشراك كيلور نافاس في مباريات كأس إسبانيا.

وكانت عدة تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية خروج الحارس الكوستاريكي في فترة الانتقالات الشتوية، حيث ترغب عدة فرق في ضمه، من بينها آرسنال.