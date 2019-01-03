القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني

يلتقي ريال مدريد منافسه فياريال، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني على ملعب لاسيراميكا.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت يوسف سيف.

وتقام المباراة الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة، 22:30 بتوقيت القاهرة.

وهذه أول مباراة لريال مدريد منذ تتويجه بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه 4/1 على العين الإماراتي في المباراة النهائية.

ويحتل ريال مدريد، المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 29 نقطة، مقابل 15 نقطة لفياريال في المركز الثامن عشر، برصيد 15 نقطة.

وأعلن فياريال أنَّ لاعبيه سيقومون بممر شرفي، قبل انطلاق المباراة، ضد ريال مدريد.

وسيفتقد سولاري خلال اللقاء، لاعبه ماركوس يورنتي؛ لتعرضه لإصابة عضلية أمام العين الإماراتي في نهائي المونديال، ليفتح الباب أمام البرازيلي كاسيميرو للعب كأساسي.