كل ما تريد معرفته عن مباراة فياريال ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فياريال في ملعب “لاسيراميكا” في الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم.

يظهر ريال مدريد في أول مباراة له بالموسم الجديد، وبعد تتويجه مؤخرًا بلقب كأس العالم للأندية الذي أقيم في دولة الإمارات على حساب العين الإماراتي.

وتبدو موقعة لا سيراميكا في غاية الصعوبة، وترصد ملامحها “إرم نيوز” في السطور التالية:

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 23:30 مساء اليوم الخميس، بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق يوسف سيف.

ترتيب الفريقين

يعاني فياريال هذا الموسم بشكل واضح مع مديره الفني إندير كانتيرو، ويحتل فريق الغواصات الصفراء المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بحصد 3 انتصارات فقط، وتسجيل 17 هدفًا واستقبال 21 هدفًا.

ويحتل ريال مدريد بقيادة مديره الفني سانتياجو سولاري المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بعدما تلقى 5 هزائم وحقق 9 انتصارات وتعادلين، وسجل الملكي 24 هدفًا واستقبل 19 هدفًا.

أسلحة ريال مدريد

يعاني ريال مدريد من 3 غيابات مؤثرة بسبب الإصابات وهم ماركو أسينسيو وماركوس لورينتي وماريانو دياز، ولكن تبدو القوة الضاربة متواجدة في تشكيلة الملكي.

ويعتمد سولاري على تشكيلة تضم الحارس تيبو كوروتوا وأمامه رباعي الدفاع رافايل فاران وسيرجيو راموس وداني كارفخال ومارسيلو، بينما يعود كاسيميرو لقيادة خط الوسط بجوار توني كروس ولوكا مودريتش.

وفي خط الهجوم، يظهر اسم كريم بنزيما وخلفه الثنائي لوكاس فاسكيز وجاريث بيل في ظل ابتعاد إيسكو عن حسابات سولاري بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

مفاجآت فياريال

يخشى ريال مدريد مفاجآت فريق فياريال على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن آخر مباراة بين الفريقين على هذا الملعب انتهت بالتعادل 2-2 ودائمًا تتسم المباريات على ملعب فياريال بالندية مع ريال مدريد.

ويعتمد فياريال على مهاجمه كارلوس باكا وبجواره جيرارد مورينو كمهاجم متأخر، وفي خط الوسط الرباعي صامويل شيكويزي وبابلو فورنالس وسانتياجو كاسيريس وخافي فويجو.

وفي خط الدفاع، يلعب ألفارو جونزاليز وفيكتور رويز وميجيل لايون وخاومي كوستا مع الحارس سيرجيو أسينخو.. ويغيب الثنائي برونو سوريانو وماريو جاسبر.