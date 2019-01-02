إنييستا يتحدث عن.. افتقاده لبرشلونة وتكرار حقبة غوارديولا ومستقبله بعد الاعتزال

شدد أندريس إنييستا، لاعب وسط فيسيل كوبي الياباني، بأنه يفتقد أجواء ناديه السابق برشلونة بعد الرحيل عنه الصيف الماضي.

وقال الإسباني في حوار لصحيفة “سبورت” الكتالونية: “أحب برشلونة وأفتقد التواجد في التدريبات والمشاركة في المباريات بملعب كامب نو”.

وتابع: “لكنني في النهاية، اتخذت قرارًا وأحاول مواجهة تحديات جديدة في مسيرتي، وبالفعل أشتاق كثيرًا حتى أعود واستعيد ذكرياتي الرائعة هنا مرة أخرى”.

وعن حصول الأرجنتيني ليونيل ميسي، على شارة القيادة بعد رحيله، أوضح: “هذا الأمر ليس جديدًا عليه، خلال تواجدي حصل على الشارة في أكثر من مباراة، وأظهر مدى قدرته على تحمل المسؤولية، وأعتقد أن قيادة برشلونة تعد حافزًا كبيرًا له لتحقيق المزيد من النجاحات بالمستقبل”.

حقبة غوارديولا

وعن المرحلة التي قاد فيها بيب غوارديولا، البلوغرانا، وهل يمكن أن نراها مجددًا، أشار إنييستا: “أعتقد أن الأشياء تتغير مع مرور الوقت ولا تتكرر، ولكن هذا لا يعني أن الفريق لن يمر بفترات جيدة في المستقبل”.

وأبرز: “تغيير اللاعبين والأجهزة الفنية، هو التحدي الكبير أمام النادي من أجل المحافظة على الأسلوب المعروف عن برشلونة، ولن يتحقق ذلك إلا باختيار جيد لعناصر اللعبة من نجوم ومدربين”.

وبسؤاله “هل يحلم بأن يصبح غوارديولا جديدًا في عالم التدريب مستقبلًا، أجاب: “الآن أمامي هدف مع فريق جديد وفي دوري آخر، ولا يمكنني التأكيد على قدرتي في أن أصبح مدربًا ناجحًا بالمستقبل، ولكن بعد الاعتزال سأفكر في أشياء أخرى ومنها التدريب”.

دوري أبطال أوروبا

وعن توقعاته عن الفرق الأقرب للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أوضح: “برشلونة لديه طموح كبير في الموسم الحالي لحصد هذه البطولة، ولكنه يسعى للمنافسة على جميع البطولات كذلك التي يشارك فيها والفوز بألقابها”.

وأردف: “أعتقد أن هذا الفريق يستحق الحصول على لقب جديد لدوري أبطال أوروبا، وأتمنى أن تكون الأمور مختلفة عن ما شاهدناه في المواسم الماضية”.

وعن نجاح ريال مدريد في الحفاظ على لقب البطولة لثلاثة مواسم متتالية، شدد: “لا يمكن أن تشكك في استحقاقهم لهذه الألقاب، أرى أن هذا ليس من العدل، وهناك شيء افتقده برشلونة في السنوات الأخيرة لتحقيق هذا اللقب، ولكن أشعر أن هذا الموسم سيكون مختلفًا”.

واستطرد: “هناك فرق أخرى اعتبرها منافسين أقوياء على تلك البطولة مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، لأنهم يمتلكون استثمارات كبيرة، ولديهم مدربون بخبرات مميزة إلى جانب ليفربول الذي يقدم مستوى رائعًا هذا الموسم، وهذا ما يجعل دوري الأبطال صعبًا على جميع الفرق ومباراة واحدة من الممكن أن تخرجك من المنافسة”.

وكان إنييستا رحل عن برشلونة في نهاية شهر أبريل الماضي، على الرغم من تجديد عقده مدى الحياة، ولكنه فضل الانتقال وأعلن عن تعاقده مع فريقه الياباني الحالي قبل بداية كأس العالم في روسيا.