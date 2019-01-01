فالفيردي يثير التكهنات بشأن استمراره مع نادي برشلونة الموسم المقبل

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، متصدر الدوري الإسباني، أنه لا يضمن البقاء في منصبه الموسم المقبل رغم أنه قاد الفريق إلى لقب الدوري الموسم الماضي.

ورغم امتلاكه خيارًا لتمديد عقده الحالي لموسم آخر بنهاية الموسم الحالي إلا أن فالفيردي لا يثق في استمراره في النادي الكتالوني.

وقال فالفيردي خلال مقابلة مع القناة التلفزيونية الرسمية للنادي في رده على سؤال بشأن مستقبله الموسم المقبل مع البلوغرانا:”لا أفكر أبدًا في المستقبل، وأريد أن يشعر الجميع بالرضا عن عملي، وإذا لم تفز بلقب الدوري فالجميع سينظر إلى المدرب، وأتطلع إلى تحقيق أهدافنا، كما أن الموسم لا يزال طويلًا، وسنرى ما سيحدث”.

ورغم ذلك يشعر المدير الفني السابق لأتليتيك بيلباو بالرضا عن أداء الفريق حتى الآن، قائلًا:”لا يمكنك الفوز بأي شيء في الفترة بين الصيف وعيد الميلاد، ولكن يمكنك أن تفقد الكثير من الأشياء، وفي العام الماضي كان النصف الأول من الموسم مهمًا للقب الليغا، وفي دوري الأبطال حققنا المركز الأول في مجموعتنا، وهذا يفرق كثيرًا عن الثاني”.

وعن رحيل أندرياس إنييستا، أشار:”كان من دواعي سروري أن أكون جزءًا من الموسم الأخير له في النادي”.

وعن رأيه في التعاقد مع أرتورو فيدال ولنغليه، قال:”لنغليه عرف الليغا جيدًا وساعده على التكيف مع إيقاع اللاعب في النادي، وأصبح لا غنى عنه بسبب الظروف التي حدثت في مركزه”.

ودافع عن لاعب الوسط التشيلي، قائلًا:”يشبه ما حدث مع باولينيو، وهما لاعبان مهمان ولعبا في مسابقات كبرى، ويمكنهما الأداء بشكل رائع مثل بوسكيتس، وأرثر، لكننا نحتاج أيضًا إلى لاعبين جيدين في ألعاب الهواء، وأقوياء في الضغط والحماس”.

وأشاد المدير الفني الإسباني بلاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، مشددًا:”يملك ديمبلي القدرة على مراوغة اللاعبين بقدميه، ولا يمكن التنبؤ بما سيفعله، وعلى الخصوم تخيل وتوقع ما سيفعله”.

واختتم المقابلة، موضحًا أن تدريب برشلونة عملية لا تنتهي من التعلم، مضيفًا:”يحدث شيء جديد كل يوم، وعلينا التكيف مع كل شيء، وأولويتنا هي أن يؤدي النادي بشكل جيد، وإسعاد الجماهير، وأحاول التعلم من كل هذا”.