تقارير.. نادي برشلونة يتوصل لاتفاق مع أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، يوم الإثنين، أن برشلونة توصل لاتفاق مع أدريان رابيو، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، بشأن راتبه ومكافآته.

وأضافت الصحيفة التي لم تكشف عن مصدرها، أنه لا توجد مفاوضات حاليًا بين برشلونة وباريس سان جيرمان، لكن الوضع يمكن أن يتطور “هذا الأسبوع”.

وفي الوقت نفسه، أكدت صحيفة “ليكيب” أنه على الرغم من نفي ممثلي رابيو، إلا أنه دارت مفاوضات بين النادي الكتالوني ولاعب الوسط الفرنسي الذي يمكنه الرحيل عن ناديه البايسي مجانًا في نهاية عقده الحالي في يونيو/حزيران المقبل بعد رفضه توقيع عقد جديد.

ورغم ذلك لم تتخلَ الأندية المنافسة الأخرى مثل ليفربول وتوتنهام هوتسبير ويوفنتوس عن فكرة التعاقد مع اللاعب، حيث أعلن سان جيرمان عن عقد “اجتماعات مختلفة” مع مسؤولي هذه الأندية بشأن اللاعب.

تأتي هذه التقارير في وسائل الإعلام الفرنسية، بعد أن أصدر برشلونة تعليقًا يوم الأحد، ينفي فيه “أي نوع” من الاتفاق مع لاعب الوسط.

وأضاف النادي أنه تصرف دائمًا بالطريقة الصحيحة مع باريس سان جيرمان، الذي استفسر منه عن اللاعب في أغسطس/آب الماضي ومرة ​​أخرى الأسبوع الماضي.