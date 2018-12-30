مانشستر سيتي قد يفسد خطط ريال مدريد لضم خليفة مارسيلو

دخل مانشستر سيتي في صراع مع ريال مدريد للتعاقد مع ظهير أيسر ريال بيتيس جونيور فيربو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبدى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامه باللاعب الشاب البالغ عمره 22 عامًا الذي يسعى خلفه ريال مدريد ليكون بديلًا للبرازيلي مارسيلو الذي سيبلغ 31 عامًا هذا الموسم.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن سيتي يسعى أيضًا لضم فيربو حتى يكون بديلًا مناسبًا ومنافسًا للفرنسي بنيامين ميندي.

ويعاني سيتي في ظل إصابة ميندي مجددًا وإيقاف فابيان ديلف لذلك يسعى للتعاقد مع فيربو أحد أفضل المواهب الشابة في الليغا حاليًا.

ويتمتع فيربو بأفضلية للعب في الدوري الإنجليزي وكذلك الليغا حيث إنه رغم مولده في جمهورية الدومينيكان في الكاريبي إلا أنه يملك جواز سفر إسباني ولعب لمنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا وتألقه سيمنحه مكانًا في تشكيلة الفريق الأول بقيادة لويس إنريكي.

ويسعى بيتيس للحصول على 40 مليون جنيه إسترليني في حال الاستغناء عنه في يناير/كانون الثاني المقبل فضلًا عن إمكانية التعاقد مع لاعب على سبيل الإعارة.

ورغم منافسة مانشستر سيتي إلا أن ريال مدريد بطل أوروبا والعالم الأقرب لضم فيربو لكن سيتي يراقب التطورات عن كثب.