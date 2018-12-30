هل ينضم ماريو بالوتيلي إلى ريال مدريد؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن نادي نيس الفرنسي، عرض لاعبه الإيطالي ماريو بالوتيلي، على ريال مدريد، لضمه في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وأوضح موقع “ديفنسا سنترال” أن نيس عرض بالوتيلي على عدة أندية أوروبية حاليًا، لبيعه قبل نهاية عقده بـ6 أشهر، لتحقيق أكبر عائد مادي.

وأضاف الموقع أن نيس عرض بالوتيلي، الذي صنع هدفًا واحدًا منذ بداية الموسم في 10 مباريات مع نيس، على ريال مدريد.

ويعاني ريال مدريد من أزمة على مستوى تسجيل الأهداف، منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

وكان بالوتيلي، البالغ من العمر 28 عامًا، قد أعلن أنه لن يجدد عقده مع نيس، وسيبحث عن الانتقال إلى نادٍ جديدٍ، علمًا بأنه انضم إليه العام 2016.

وسجل بالوتيلي 43 هدفًا، في 76 مباراة مع نيس، و 28 هدفًا في 86 مباراة مع إنتر ميلان، و30 هدفًا في 8 مباراة مع مانشستر سيتي، و 33 هدفًا في 77 مباراة مع ميلان، و4 أهداف في 28 مباراة مع ليفربول