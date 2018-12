نادي برشلونة يصدر بيانًا رسميًا بشأن آدريان رابيو (صورة)

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا بشأن آدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يتردد أنه سينتقل إلى النادي الكتالوني الصيف المقبل.

وقال برشلونة في بيان رسمي نشره على حسابه في موقع “تويتر”: “حتى قبل ظهور الأخبار في فرنسا، نفى النادي الكتالوني مخالفته لأي قوانين بالتواصل مع رابيو”.

وكان المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قد أكد أنّ رابيو لن يجدد عقده مع النادي، في حين ذكرت صحيفة “لو باريسيان، وجود اتفاق بين رابيو وبرشلونة.

وأضاف النادي “المفاوضات بدأت فقط مع باريس سان جيرمان في أغسطس الماضي، ومنذ أسبوعين فقط، ولكن لم نتواصل مع اللاعب”.

واختتم: “برشلونة يرغب دائمًا بالعمل بكامل الشفافية مع باريس سان جيرمان أو أي نادٍ آخر، ولذلك ننفى وجود أي اتفاق مع رابيو”.

وينتهي عقد رابيو، البالغ من العمر 23 عامًا، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة ناديه، ويتردد أن اللاعب اقترب من برشلونة الإسباني، ويملك اتفاقًا مع إدارة النادي الكتالوني.

ورابيو من خريجي باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة مع الفريق العام 2012، علمًا أنه يملك 227 مباراة مع الفريق، سجل فيها 24 هدفًا.

