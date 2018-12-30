كاكا يتحدث عن سر أزمته مع مورينيو في ريال مدريد.. وعلاقته بكريستيانو رونالدو

كشف البرازيلي ريكاردو كاكا، عن العديد من الأسرار في مسيرته كان أبرزها خلافه مع البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد الإسباني، متحدثًا في الوقت نفسه عن علاقته بزميله السابق كريستيانو رونالدو، لاعب الريال السابق ويوفنتوس الحالي.

وقال كاكا في حوار مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “مشكلتي في ريال مدريد كانت الاستمرارية واختيارات المدرب، قضيت 3 سنوات في محاولة لإقناع جوزيه مورينيو (مدرب الفريق الملكي آنذاك)، لكن ذلك لم يحدث”.

وأضاف: “كنت أحاول التعامل باحترافية، والآن لدي فرحة كبيرة بأنني قادر على الوصول إلى مدريد ويفتحون لي الأبواب، وفلورنتينو بيريز، رئيس الريال، يقول لي إنني كنت من أكثر اللاعبين الذين مثلوا الفريق احترافية”.

وتابع: “عانيت كثيرًا لكي أحصل على فرصة للمشاركة منذ انضمامي للفريق، إلى أن جاء أنشيلوتي لتدريب الفريق في موسم 2013-2014، وطلبت منه المغادرة لأنني أرغب في العودة إلى منتخب البرازيل والمشاركة في كأس العالم”.

وأردف: “في 2010، كنت مصابًا في الفخذ، وسابقت الزمن من أجل اللحاق والمشاركة في كأس العالم بجنوب أفريقيا، ولكن تعرضت لإصابة أخرى في العضلة الضامة بعد البطولة بفترة قليلة، وهو ما أبعدني بعد البطولة لمدة 6 أشهر عن ريال مدريد وخطط مورينيو”.

وشدد: “لا توجد مشكلة بيننا، كنت في مانشستر من أجل عمل إعلاني، وبقيت في الفندق الذي يقطن فيه مورينيو وتحدثنا لمدة ساعتين”.

وأوضح: “في مرحلة ما كان هناك سوء تفاهم في مدريد لأنني كنت أعتقد أنني يجب أن ألعب، ولكنني لم أحصل على الفرصة، كانت بيننا خلافات محترمة لم أتمرد ولم أخبر أحد بأنني سأرحل ولم أذهب للصحافة لأشتكي”.

رونالدو

وعن علاقته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال: “إنه في حالة يقظة دائمًا وبشكل يومي، في غرف الملابس كنا نمازحه حول عدوانيته، كنا في فترة ما قبل الموسم في لوس أنجلوس، ووزع 15 هاتفًا خلويًا على موظفي النادي، إنه يثبت دائمًا أنه بشر، لقد ساعدني كثيرًا وقدم التضحيات من أجل الجميع، لم يكن لدي أي مشكلة معه”.

يذكر أن كاكا رحل من ميلان الإيطالي إلى ريال مدريد الإسباني في عام 2009 بصفقة بلغت 65 مليون يورو، ولعب في الفريق الإسباني 4 سنوات، قبل أن يعود لميلان لموسم واحد، ثم رحل إلى أورلاندو سيتي الأمريكي.