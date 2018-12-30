هل يلغي نادي برشلونة فكرة التعاقد مع أدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان؟

ذكرت صحيفة “آ س” الإسبانية، أن تعقيدات جديدة ظهرت في صفقة انتقال الفرنسي أدريان رابيو من باريس سان جيرمان لبرشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، نتيجة المطالب المالية الجديدة لوالدة اللاعب ووكيلة أعماله.

وطلب باريس سان جيرمان مبلغ 5 ملايين يورو للتخلي عن اللاعب في الشتاء، وهو ما وافق عليه برشلونة، كما اتفق مع اللاعب على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، وكانت الصفقة في طريقها للنجاح بشكل طبيعي لولا تدخل فيرونيك، والدة اللاعب ووكيلة أعماله.

وحسب الصحيفة، فوكيلة اللاعب طلبت من برشلونة 5 ملايين يورو إضافية، خلال فترة التوقيع المبدئي على العقد، وهو ما جعل المفاوضات تتعقد.

وتساءلت صحيفة “ماركا”، إن كانت إدارة برشلونة ستفكر في إلغاء الصفقة نتيجة التأثير السلبي لوالدة اللاعب، والتي كانت سببًا في تدهور علاقته بفريقه الأم باريس سان جيرمان من خلال مطالبها المالية والمماطلة في مفاوضات تمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وعاش برشلونة تجارب سيئة مع المحيطين ببعض لاعبيه، أبرزهم النجم البرازيلي نيمار وحاليًا الفرنسي عثمان ديمبلي.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان منعت اللاعب من المشاركة في المباريات مع الفريق في الفترة الأخيرة، بجانب إبعاده عن التدريبات، بسبب رفضه تجديد عقده مع النادي.