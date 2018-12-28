تعرّف إلى خطة فلورنتينو بيريز لتشبيب ريال مدريد

يواصل ريال مدريد خطة تشبيب فريقه عبر استقدام المزيد من النجوم الشباب في أفق تعويض عدة لاعبين يعيشون مواسمهم الأخيرة رفقة الفريق.

وسلطت صحف مدريد “أس” و”ماركا”، الضوء على ما وُصف بخطة إعادة بناء وتجديد ريال مدريد والتي يخطط لها الرئيس فلورنتينو بيريز ليبقى الفريق دائمًا في القمة قاريًا في السنوات القادمة.

وأكدت صحيفة “ماركا” أن الإسباني/ المغربي الأصل إبراهيم دياز سيتم تقديمه رسميًا كلاعب جديد الأسبوع القادم بعدما انتهت المفاوضات مع مانشستر سيتي بدفع 15 مليون يورو للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية، علمًا أن ريال مدريد كان بإمكانه التعاقد معه مجانًا في الصيف القادم.

وساهمت رغبة اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا، في العودة إلى إسبانيا واللعب لريال مدريد في التعاقد معه، لكنه ليس الصفقة الوحيدة للفريق التي خطط لها ويخطط لإبرامها.

فقد ذكرت صحيفة “أس” أن ريال مدريد سيستقبل النجم البرازيلي الشاب رودريغو من سانتوس في الصيف المقبل بعدما بلغ 18 عامًا، فيما تبدو الأمور جيدة في صفقة الأرجنتيني إيزكويل بلاسيوس نجم ريفر بليت، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي بدوره سيكون في الفريق الصيف القادم.

ووضع ريال مدريد المدافع الأيسر لريال بتيس جونيور فيربو، الذي يملك جنسية إسبانيا والدومينيكان، أحد أهدافه الصيف المقبل وذلك مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 50 مليون يورو.

واعترف اللاعب بمفاوضات ريال مدريد وأكد رغبته في اللعب لكبير أوروبا وسيكون خير خليفة للبرازيلي مارسيلو.

ويضم ريال مدريد كل من البرازيلي فينسيوس جونيور والأوروغوياني فالفيردي ، كما يملك حق استعادة المغربي أشرف حكيمي والنرويجي مارتن أوديغارد المعاران حاليًا ويقدمان مستويات جيدة رفقة بروسيا دورتموند وفتيس أرنهايم، بينما تفكر إدارة ريال مدريد في استعادة الحارس الأوكراني أندري لونين المعار لليغانيس هذا الشتاء.

كما ضم الفريق في الصيف الماضي الإسباني أودريوزولا (23 عامًا)، والحارس تيبو كورتوا (25 عامًا)، واستعاد ماركوس لورينتي (23 عامًا)، ويتواجد في الفريق داني سيبايوس (22 عامًا)، وماركو أسينسيو (22 عامًا)، وماريانو دياز (25 عامًا).

لاعبون في طريقهم لنهاية المشوار

يملك ريال مدريد عدة لاعبين كبار تجاوزا أو سيتجاوزا 30 عامًا في نهاية الموسم الحالي وسيكون الفريق مطالبًا بالبحث عمن يعوضهم.

وتضم القائمة مع عمرهم في نهاية الموسم الحالي سيرجيو راموس (33 عامًا)، وكيلور نافاس (33 عامًا)، ومارسيلو (31 عامًا)، ولوكا مودريتش (34 عامًا)، وكريم بنزيما (31 عامًا)، وغاريث بيل (30 عامًا).

وشكلت العناصر الستة العمود الفقري للفريق في السنوات الأخيرة رفقة الراحل ليوفنتوس كريستيانو رونالدو والألماني توني كروس (29 عامًا).

ولن يتبقى من هذا الجيل الذي صنع التاريخ في المستقبل سوى الفرنسي رافائيل فاران (26 عامًا)، وداني كارفخال (26 عامًا)، وكاسيميرو (27 عامًا)، بينما يبقى مصير إيسكو (27 عامًا) محل شك.