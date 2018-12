خيسي رودريغيز: قطعت علاقتي بزملائي السابقين في ريال مدريد

وجه خيسي رودريغيز، مهاجم باريس سان جيرمان، انتقادات قاسية لبعض اللاعبين داخل فريقه السابق ريال مدريد.

وقال رودريغيز في تصريحات لصحيفة “آ س” الإسبانية، يوم الأربعاء: “اعتقدت بأنني أمتلك بعض الأصدقاء في غرفة اللاعبين في ريال مدريد، ولكنني قطعت علاقتي بهم بسبب عدم اهتمامهم للرد على رسائلي بعد رحيلي”.

وأضاف: “كانت لدي بعض الصداقات في ريال مدريد ولكنني أخرجتهم من حياتي، واقتربت أكثر من عائلتي، لأنك عندما تلعب كرة القدم يتحتم عليك السفر ولن تمتلك الوقت الكافي لرؤية أطفالك”.

وتابع: “هذا الموسم لم ألعب مع الفريق، وأهتم بقضاء أطول وقت ممكن مع العائلة، والتدريب للحفاظ على لياقتي البدنية، وخسرت من وزني 7 كيلوغرامات”.

Interesting quotes from Jesé on AS' frontpage today. Headline: "At Madrid I was surrounded by people, but I felt alone".

"When you're young you live in a bubble, you think everything's going well and in reality you're almost always taking bad decisions." pic.twitter.com/xXDVzTj6Vd

— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) December 26, 2018