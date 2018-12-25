ذكرت صحيفة ” أس ” أن الفرنسي لوكاس هيرنانديز لن يرحل عن أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية، رغم ارتباطه بفريق بايرن ميونخ الذي ذكرت عدة تقارير استعداده لدفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 80 مليون يورو.

وحسب الصحيفة، فإدارة أتلتيكو مدريد -عبر المدير الرياضي جيل مارتين الذي تحدث مع إدارة بايرن ميونخ الرئيس أولي هونيس والرئيس التنفيذي كارل هاينز رومينيغه- أبدت رغبتها في بقاء اللاعب ومحاولة تمديد عقده في الأسابيع المقبلة.

وتلقى الفريق اهتمام بايرن ميونخ باللاعب، لكن الفريق الألماني يفضل التفاوض مع أتلتيكو مدريد ووعد بعدم دفع الشرط الجزائي في عقده في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورغم رفض إدارة أتلتيكو مدريد التخلي عن لوكاس هيرنانديز لكنها وعدت إدارة بايرن ميونخ بالعودة للتفاوض مجددًا، لكن بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع الفريقين.

وسيكون الخبر بمثابة دفعة معنوية للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي تنفَّس الصعداء وبإمكانه الاعتماد على الدولي الفرنسي لغاية نهاية الموسم الحالي.